Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI ist um eine untere Trendwende bemüht. Im Februar wurde eine heftige Korrektur losgetreten. Diese ist noch immer nicht überstanden, obgleich die Aktie zuletzt hoffnungsvolle Ansätze einer Bodenbildung respektive einer unteren Trendwende zeigte. Ende Juni hatte die TUI-Aktie die große Chance, mit einem beherzten Sprung über die 8 Euro das Korrekturszenario zurückzudrängen und die untere Trendwende zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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