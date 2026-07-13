Nach den beiden europäischen Turnaround-Kandidaten RHEINMETALL und FRESENIUS MEDICAL CARE wenden wir uns heute der anderen Seite des Atlantiks zu. Zwei US-Werte, deren Kursverläufe der letzten zwölf Monate wie eine Blaupause für unsere Strategie wirken: Substanzstarke Geschäftsmodelle, ausgeprägte wiederkehrende Erlöse, hohe freie Cashflows und dennoch massiv abgestrafte Kurse. Beide Titel notieren aktuell in einem Bereich, in dem die Bewertung deutlich unter dem historischen Durchschnitt liegt, das operative Geschäft aber weiterhin Wachstum liefert. Genau in solchen Konstellationen entstehen die für uns interessantesten Chance-Risiko-Verhältnisse, kontrollierte Turnaround-Spekulationen mit klaren Stop-Loss-Marken und gestaffelten Zukauflimits. Beide Empfehlungen gibt es in der heutigen Termin-Börse daily (KLICK HIER).
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