Schon in den 1920er-Jahren sagte man: "In Österreich brauchst ka Visitenkart'n, du brauchst an Hawara." Legendär ist das Wirken von Camillo Castiglioni. Der studierte Jurist, Industrielle und Börsenspekulant war trotz fragwürdiger Methoden ein fester Teil der Wiener Gesellschaft. Anekdoten über ihn füllen Bücher und TV-Dokumentationen: "In Österreich gibt es drei Gewalten: die Regierung, die Banken und Castiglioni." Der gebürtige Triester schien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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