Mehrere Unternehmen entwickeln Flugplattform, die Internetzugang oder Erdbeobachtung ermöglichen sollen. Ihre besondere Position dafür ist die Stratosphäre. Das hat Vorteile, stellt die Fluggeräte aber auch vor besondere Herausforderungen. Die Flugroute ist ganz beachtlich: Im August soll sich der "Silberpfeil" seinen Weg durch die trockene Luft im Südwesten der USA bahnen und schließlich den Pazifik überqueren. Die Küste Japans soll das Ziel sein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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