STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die liberale schwedische Tageszeitung "Dagens Nyheter" kommentiert den Streit um den Emissionshandel in der EU:

"Die Emissionen müssen weiterhin deutlich sinken. Das zeigt nicht zuletzt die Hitzewelle dieses Sommers auf dem Kontinent. Daher dürfen die Vorschläge für Änderungen am System - die die EU-Kommission am Freitag, dem 17. Juli, vorstellen wird - keine Verschlechterungen beinhalten. Besonders wichtig ist, dass es nicht zu einer langsameren Reduzierung der Anzahl der Emissionszertifikate kommt.

Abgesehen von den Klimaschäden wäre eine Senkung der Ambitionen auch schlecht für die schwedische Wirtschaft. So hat beispielsweise der Wirtschaftsexperte Jacob Wallenberg im Samstagsinterview von Ekot davor gewarnt, dass grüne Investitionen nicht zustande kämen, sollten sich die Regeln für den Emissionshandel ändern.

Daher ist es besonders bedauerlich, dass die grüne Wende für Teile der Rechten zu einem roten Tuch geworden ist. Sie sollten stattdessen stolz darauf sein, wenn eine marktliberale Reform wie der Emissionshandel zu Klimazielen führt."/roy/DP/mis