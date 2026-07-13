Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die "Eskalation" innerhalb der Waffenruhe am Persischen Golf lässt die Öl- und Gasnotierungen wieder ansteigen und damit einhergehend nehmen die Inflationserwartungen und die Zinserhöhungsspekulationen wieder zu, so die Analysten der Helaba.Das habe in der Vorwoche den seit Monatsbeginn bestehenden Druck auf die Rentenmärkte verstärkt. Auch die Aktienindizes hätten zeitweilig nachgegeben, auch wenn sich die Situation seit Donnerstagnachmittag zunächst wieder entspannt habe. Bund-Future und DAX hätten einen freundlichen Wochenschluss verbucht. Derweil habe sich der Euro zum US-Dollar per saldo wenig bewegt gezeigt. Die neue Woche beginne mit weiter zulegenden Öl- und Gaspreisen und so stünden Aktien- und Rentenmärkte am Morgen erneut unter Druck. Datenseitig seien die Blicke vor allem in die USA zu richten. Die Verbraucherpreise stünden an, ebenso wie Stimmungsbarometer des laufenden Monats und handfeste Zahlen, beispielsweise zur Industrieproduktion, während der Wochenauftakt angesichts des fast leeren Kalenders von dieser Seite aber impulslos bleibe. ...

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