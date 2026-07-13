Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig gestaltet sich der Wochenbeginn ruhig, jedoch ist die erneute Eskalation am Persischen Golf ein Belastungsfaktor, so die Analysten der Helaba.Dies lasse die Energiepreise steigen und setze Aktien- und Rentenmärkte unter Druck. Die Reden von Notenbankern auf beiden Seiten des Atlantiks dürften die Zinserwartungen dagegen nicht wesentlich verändern. Sowohl bei der EZB als auch bei der Fed werde marktseitig mit einer Zinserhöhung im Herbst gerechnet, ohne dass es diesbezüglich offizielle Vorfestlegungen geben würde. Die Notenbanken würden in Abhängigkeit der Daten agieren und hierbei richte sich der Blick morgen auf die US-Verbraucherpreise. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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