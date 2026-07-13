Die Absatzzahlen von Volkswagen zeigen, wie schwer es der Konzern derzeit hat. Weltweit verkaufte Volkswagen im zweiten Quartal 2,08 Millionen Autos. Fast neun Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Vor allem in China lief es erneut schlecht: Die Verkäufe gingen im wichtigsten Automarkt der Welt um mehr als ein Drittel zurück - auf nur noch 424.300 Fahrzeuge.Volkswagen will nun Werke schließen und die Modellpalette deutlich zusammenstreichen. Die Zahl der Modelle im Konzern solle schrittweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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