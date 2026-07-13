Emittent / Herausgeber: Medaro Mining Corp. / Schlagwort(e): Personalie

Medaro Mining gibt Ernennung von President & Chief Executive Officer bekannt und gewährt aktienbasierte Vergütungen



13.07.2026 / 09:45 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(IRW-Press - 10. Juli 2026) - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCID: MEDAF) (FWB: 1ZY) ("Medaro" oder das "Unternehmen") - ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und Ausbau von hochwertigen Mineralprojekten spezialisiert hat - gibt bekannt, dass Herr Mark Ireton von seiner Funktion als Chief Executive Officer des Unternehmens zurückgetreten ist, allerdings als Direktor im Unternehmen verbleibt. Das Unternehmen begrüßt Herrn Mark Carruthers im Team und hat diesen mit sofortiger Wirkung als President und Chief Executive Officer des Unternehmens bestätigt. Herr Carruthers ist ein eine Führungskraft in der Bergbauindustrie mit knapp 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Investor Relations, Unternehmenskommunikation und Kapitalmärkte. Er hat leitende Positionen im Bereich Investor Relations und Unternehmenskommunikation bei mehreren börsennotierten Rohstoffunternehmen bekleidet und sowohl die Geschäftsführung als auch das Board of Directors dieser Firmen in Fragen der Unternehmensstrategie, der Kapitalmärkte, des Anlegerengagements und der kontinuierlichen Offenlegung beraten. Zuletzt war Herr Carruthers als Investor Relations Manager bei der Firma First Majestic Silver Corp. tätig, wo er über sechs Jahre lang das internationale IR-Programm des Unternehmens verantwortete und die Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens, das Aktionärsengagement sowie diverse Kapitalmarktinitiativen begleitete.

Als President und Chief Executive Officer wird Herr Carruthers in leitender Funktion die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die Unternehmensentwicklung, die Kapitalmarktinitiativen sowie die Umsetzung von Geschäftszielen im weiteren Sinne beaufsichtigen.

"Ich freue mich sehr darauf, Medaro in der Funktion des President und Chief Executive Officer zu unterstützen und sowohl mit dem Board als auch dem qualifizierten Expertenteam des Unternehmens zusammenzuarbeiten", so Mark Carruthers, President und Chief Executive Officer von Medaro. "Medaro hat sich ein diversifiziertes Projektportfolio im Bereich Edelmetalle und kritische Mineralien in mehreren Jurisdiktionen aufgebaut, das eine solide Grundlage für die nächste Phase des Unternehmens darstellt. Ich werde meinen Schwerpunkt auf die Umsetzung unserer Strategie, den verantwortungsvollen Ausbau unserer wichtigsten Projekte sowie eine disziplinierte Kapitalallokation richten und lege Wert auf eine offene und konsistente Kommunikation mit unseren Aktionären. Das bereits vorhandene Fundament werde ich selbstverständlich bestmöglich nutzen, um langfristig eine hohe Wertschöpfung für die Stakeholder zu erzielen." In Verbindung mit Herrn Carruthers Bestellung hat das Unternehmen der Firma Inside Capital Corp., einer Beratungsfirma unter der Leitung und Kontrolle von Herrn Carruthers, insgesamt 300.000 Aktienoptionen (die "Optionen") sowie insgesamt 500.000 Restricted Share Rights (die "RSR") gewährt, mit denen Herrn Carruthers Leistungen als President und Chief Executive Officer vergütet werden. Die Optionen und RSR werden gemäß den in Herrn Carruthers Beratervereinbarung und auch im Equity Incentive Plan des Unternehmens festgelegten Bedingungen gewährt. Die Optionen werden am Tag der Zuteilung zu 25 % unverfallbar und danach jeweils zu 25 % sechs (6), zwölf (12) und achtzehn (18) Monate nach dem Zuteilungsdatum. Jede Option kann innerhalb von zwei (2) Jahren nach dem Zeitpunkt der Zuteilung ausgeübt und gegen eine Stammaktie des Unternehmens zum Preis von je 0,21 $ eingetauscht werden. Die RSR werden innerhalb von vierundzwanzig (24) Monaten in drei gleichen Tranchen, jeweils in Acht-Monats-Intervallen nach dem Zuteilungsdatum, unverfallbar. Gemäß den in Kanada geltenden Wertpapiergesetzen müssen alle in Verbindung mit der Zuteilung von Optionen und RSR ausgegebenen Wertpapiere noch vom Board of Directors genehmigt werden und unterliegen einer gesetzlichen Sperrfrist von vier Monaten und einem Tag. Über Medaro Mining Corp. Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Kanada gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen. Für weitere Informationen sollten Anleger die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens einsehen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Im Namen des Unternehmens Mark Carruthers President & CEO, Medaro Mining Corp. 220 - 333 Terminal Avenue, Vancouver, BC V6A 4C1 E-Mail: mark.carruthers@medaromining.com Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (im Sinne der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) haben den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, genehmigt oder abgelehnt und übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.



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