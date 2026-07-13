Viele Anleger haben den Biotech-Sektor längst abgeschrieben - genau das könnte jetzt ein teurer Fehler werden. Ein etablierter Spezialist profitiert von wieder anziehenden Investitionen, mehr Entwicklungsprojekten und dem KI-Boom. Analysten rechnen mit einem Gewinnsprung von rund 150 Prozent. Auch charttechnisch häufen sich jetzt die Signale für eine mögliche Trendwende.Der Kern des Geschäfts bleibt ein klarer Vorteil: Das Unternehmen verkauft keine Medikamente, sondern liefert die Technik für Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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