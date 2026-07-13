Mainz (ots) -Fünf Jahre AhrtalflutLandrätin fordert weiter Geld vom Land RLP für Personaleinsatz in der VerwaltungDie Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand (parteilos), fordert vom Land Rheinland-Pfalz weiter zusätzliches Geld für Personal in ihrer Verwaltung. Zwar habe es nach der Flutkatastrophe fünf Millionen Euro für den Personalmehrbedarf gegeben, das Geld sei aber in diesem Jahr auf drei Millionen gekürzt worden und im nächsten Jahr sei gar kein zusätzliches Geld mehr eingeplant, sagte Weigand in der Sendung "SWR1 Leute Live". Dagegen habe zum Beispiel Nordrhein-Westfalen vergangene Woche weitere 15 Millionen für die Verwaltungen versprochen für den Pesonal-Mehrbedarf in den besonders betroffenen Kommunen. Weigand wörtlich: "Wir hoffen jetzt, dass Rheinland-Pfalz diesem guten Beispiel bald nachfolgt und doch die Gelder wieder aufstockt, weil wir um die 10 Millionen Personal-Mehrkosten an der Stelle haben."Außerdem forderte Weigand vom Bund, den Wiederaufbaufonds auch für die Förderung von Regenrückhaltebecken zu öffnen. Bisher decke der Fonds diese nicht mit ab. Weigand bezifferte die Kosten für die insgesamt benötigten 17 Becken auf bis zu zwei Milliarden Euro. "Es braucht politischen Willen auf der Bundesebene, um zu sagen wir dürfen den Aufbauhilfefond dafür nutzen" so Weigand. Bundeskanzler Friedrich Merz, der am Dienstag zur Gedenkfeier nach Ahrweiler komme, müsse die Notwendigkeit solcher Investitionen erkennen, sagte Weigand dem SWR.Zitate gegen Quellenangabe "SWR" freiBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Thomas Nettelmann, Redaktionsleiter SWR Landespolitik, Tel.: 06131 / 929-34102, thomas.nettelmann@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6313061