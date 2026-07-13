Langenhagen / München (ots) -PAYBACK kann seinen über 35 Millionen Kundinnen und Kunden einen großen Wunsch erfüllen: Ab Herbst 2026 wird es möglich sein, sowohl online als auch in den expert-Fachgeschäften und -Fachmärkten in Deutschland PAYBACK Punkte zu sammeln. "Der starke Partnerverbund mit mehr als 700 Unternehmen, viele davon führend in ihrer Branche, sowie die Marketing- und Data-Expertise von PAYBACK haben uns überzeugt. Mit dieser Partnerschaft können wir Konsumenten eine Menge Vorteile bieten und für sie den Einkauf bei expert noch lohnender machen", so Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE expert.Auch PAYBACK ist begeistert von der neuen Kooperation. "expert ist eine der beliebtesten Fachhandelskooperationen für Consumer Electronics, Telekommunikation, Entertainment und Elektrohausgeräte. Wir gewinnen einen starken und etablierten Fachhändler für unser Programm, den sich viele unserer Kundinnen und Kunden schon länger wünschen", so Florian Wolfframm, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung. "Damit erhalten sie eine tolle und wichtige Möglichkeit mehr, ihr Punktekonto zu füllen und zu sparen".expert ist gemeinsam mit Edeka, Netto Marken-Discount, den Sparkassen, GALERIA und den Online-Partnern Heine sowie Berge & Meer ein wichtiger Neuzugang der vergangenen Monate im PAYBACK Partnerverbund und zahlt einmal mehr auf den zentralen Erfolgsfaktor "Ein Programm, viele Partner, viele Punkte" ein.Über expert:Elektrohausgeräte. Aktuell sind in ihr 171 expert-Gesellschafter mit insgesamt 364 Standorten im gesamten Bundesgebiet zusammengeschlossen. Für über 14.000 Mitarbeiter ist expert deutschlandweit ein starker und verlässlicher Arbeitgeber. Getreu dem Markenclaim "Mit den besten Empfehlungen" steht expert wie kein anderer Elektronikfachhändler für höchste Service- und Beratungskompetenz. In der über 60-jährigen Unternehmensgeschichte hat expert seine starke Position im Markt gefestigt und ist heute zweitgrößter Elektronikfachhändler in Deutschland. Seit Jahren verzeichnet die expert-Gruppe Geschäftsergebnisse, die über dem Branchendurchschnitt liegen. Im Geschäftsjahr 2025/2026 belief sich der Innenumsatz zu Industrieabgabepreisen (ohne MwSt.) auf 2,05 Milliarden Euro. www.expert.deDie expert-Gruppe ist an mehr als 4.000 Standorten in insgesamt 23 Ländern vertreten. Die jeweiligen Landesgesellschaften sind in der 1967 gegründeten expert International GmbH zusammengeschlossen, die ihren Sitz in Zug (Schweiz) hat. Im Jahr 2025 erwirtschafteten alle Mitglieder der expert International einen Gesamtumsatz von rund 16 Milliarden Euro. www.expert.orgÜber PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm, viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "Lieblingsapp der Deutschen 2026" (WirtschaftsWoche), "App mit dem größten Mehrwert 2026" (Süddeutsche Zeitung) und "Nutzerfreundlichste App" (Focus Money). PAYBACK ist zudem "Kundenkönig" (BILD), "Leading Innovator 2026" (FOCUS) und mehrfacher "Top Employer" (Top Employers Institute).Pressekontakt:expert SEViviane MüllerUnternehmenskommunikationBayernstraße 4 | D-30855 LangenhagenTel.: +49 511 7808-250E-Mail: presse@expert.dewww.expert.dePAYBACK GmbHNina Purtscher-GrassPressesprecherinMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6313055