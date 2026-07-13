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WELTWEITE PERSÖNLICHKEITEN UND HUMANITÄRE AKTEURE VERÖFFENTLICHEN DRINGENDEN FRIEDENSAUFRUF



13.07.2026 / 10:20 CET/CEST

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GENF, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Herausforderungen, denen sich unsere Welt heute gegenübersieht - von bewaffneten Konflikten und geopolitischen Rivalitäten bis hin zu sich vertiefenden ideologischen Spaltungen -, sind uns allen bewusst. Ihre Folgen reichen weit über die Grenzen hinaus und wirken sich auf das soziale Gefüge und die Zukunft der Menschheit aus. Der Internationale Spirituelle Rat für die Transformation der Menschheit (ISCTH) wurde mit der Vision gegründet, Frieden nicht nur als Zielvorstellung, sondern als gelebte Realität zu verwirklichen. Er dient als Plattform, auf der Frieden nicht nur diskutiert, sondern durch Dialog, Zusammenarbeit und sinnvolle Maßnahmen aktiv gefördert wird. Die ISCTH betont mit diesem Aufruf die dringende Notwendigkeit von Dialog, gegenseitigem Verständnis und gemeinsamer Verantwortung für die Schaffung eines dauerhaften Friedens. Kürzlich schloss sich dieser Meinung an, Alexander Lukaschenko, Präsident von Weißrussland, sowie erklärte: "Heute müssen wir jeden Schritt nutzen, um durch Kompromisse eine friedliche Einigung für einen langfristigen Frieden zu erzielen." Weitere zur Unterstützung von diesem gemeinsamen Aufruf von ISCTH, weltweite Persönlichkeiten und humanitäre Helfer übermittelten exklusive Botschaften an ISCTH für diesen Appell: Dr. H. C. Nik Gugger, Mitglied des Schweizer Parlaments, erklärte: "Die Welt steht in Flammen. Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen dem Dialog den Vorzug vor einer Eskalation und der Gewaltlosigkeit den Vorzug vor Vergeltungsmaßnahmen geben. Dialog ist keine Schwäche. Das ist der einzige Weg nach vorn." Ján Figel, Präsident von FOREF Europe, erklärte: "Die Achtung der Würde und der Grundrechte jedes Menschen ist der sicherste Weg zu dauerhaftem Frieden." Sajeda Shawa, Leiterin des UN-OCHA in den Vereinigten Arabischen Emiraten, fügt hinzu: "Ich hoffe, dass die Verantwortlichen den Dialog der Spaltung und Mitgefühl der Gleichgültigkeit vorziehen und die Menschenwürde in den Mittelpunkt jeder Entscheidung stellen." Seine Heiligkeit der Dalai Lama gibt Ratschläge, "Frieden beginnt in jedem Einzelnen. Dauerhafter Frieden lässt sich nicht mit Gewalt erreichen, sondern nur durch Mitgefühl." Kardinal Pietro Parolin, Staatssekretär des Heiligen Stuhls, erklärt: "Es bedarf weiterer Stimmen für den Frieden, weiterer Stimmen gegen den Wahnsinn des Wettrüstens, weiterer Stimmen zugunsten unserer ärmsten Brüder und Schwestern." Unter den heute führenden Stimmen findet dieser Aufruf in Indien einen seiner stärksten Ausdrucksformen. Maitreya Dadashreeji, ein, oberster, spiritueller Führer und, Visionär hinter ISCTH, richtet einen eindringlichen Appell an die Welt: "Spaltende, kurzsichtige und egoistische Bestrebungen nehmen immer mehr an Intensität zu, je näher sie dem endgültigen, entscheidenden Ende kommen. Denken Sie daran: Die Folgen eines Krieges bedrohen nicht nur die menschliche Zivilisation, sondern auch diesen Planeten, der seit Milliarden von Jahren Leben ermöglicht. In kürzester Zeit werden wir den seit Jahrhunderten andauernden Schreien der Menschen ausgesetzt sein, und der Planet wird dauerhaft geschädigt sein. Es wird so stark ins Stocken geraten, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Wir sind nicht die Eigentümer dieses Planeten. Wir sind seine Hüter. Lasst uns entsprechend handeln und sie schützen. Europa und Asien, in denen fast 70 % der Weltbevölkerung leben, tragen eine große Verantwortung für die Zukunft der Menschheit. Genug der Zerstörung unserer stets vergebenden Mutter Erde. Wir appellieren daher an Russland und die Ukraine , eine Lösung zu finden und einen dauerhaften Frieden zu schaffen, damit wir gemeinsam nach größeren Errungenschaften für die Region und für die Welt streben können. Für Einen Gott, lass uns kommen zusammen. Lasst uns für eine gemeinsame Erde zusammenkommen." Die haben sich unter "conscience" zu Wort gemeldet und in ihrem "collective" Appell geäußert. Unter findet sich dieser entscheidende Moment in der Geschichte - möge jede Entscheidung den Schutz des menschlichen Lebens, die Würde aller Menschen und die Zukunft unseres gemeinsamen Planeten über Konflikte stellen. Es herrsche Frieden! Logo: https://mma.prnewswire.com/media/3003343/ISCTH_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/weltweite-personlichkeiten-und-humanitare-akteure-veroffentlichen-dringenden-friedensaufruf-302823655.html



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