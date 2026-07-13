Die Konzept & Marketing GmbH (k+m) hat ihre BiPRO-Anbindung erneuert. Zusammen mit dem Technologiepartner b-tix hat der Assekuradeur eine neue BiPRO-Architektur aufgebaut, die künftig von b-tix betrieben und weiterentwickelt wird. Die Konzept & Marketing GmbH (k+m) hat an ihrer technischen Grundlage für die digitale Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklern gefeilt. Gemeinsam mit dem Technologiepartner b-tix hat der Assekuradeur mit Sitz in Hannover die bsiherige BiPRO-Anbindung grundlegend modernisiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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