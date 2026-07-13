Was bewegt Menschen, wenn sie nachts wach liegen? Oft machen sie sich dann Sorgen um ihre Gesundheit und ihre finanzielle Lage. Das zeigt ein aktueller Report der Allianz. Noch öfter raubt den Deutschen allerdings der politische und soziale Wandel den Schlaf. Worüber grübeln die Menschen um 3 Uhr morgens, wenn sie nicht schlafen können? Der diesjährige "Allianz 3am Report" zeigt: Es sind vor allem Sorgen um die eigene Gesundheit und der finanzielle Druck, die den Schlaf rauben. Beide Themen stehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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