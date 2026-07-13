DAX Prognose für Montag, 13.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.085 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index versuchte mit Aufnahme des Xetra Handels aufwärtszuschieben, scheiterte aber. Es ging im Handelsverlauf lustlos in einer Box seitwärts. Der Rücksetzer, der sich am Nachmittag eingestellt hatte, wurde direkt wieder zurückgekauft. Der Index lief zurück in seine Box. Zum Wochenschluss wurde ein kleiner Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Range seitwärts weiter. DAX ging bei 25.124 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Der DAX Aktuell notiert zum Wochenstart unter SMA20 und SMA200 - das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch.

notiert zum Wochenstart unter SMA20 und SMA200 - das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch. Oberhalb von 24.863 Punkten besteht Erholungspotenzial bis 25.063 Punkte, darunter dominieren weitere Abwärtsrisiken.

Die Wahrscheinlichkeit liegt aktuell bei 45% für ein bullishes und 55% für ein bärisches Szenario.

Der DAX Aktuell ist am Freitag bei 25.085 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Nach der Xetra-Eröffnung versuchten die Bullen zunächst, den Index nach oben zu treiben, scheiterten jedoch früh. Im weiteren Verlauf bewegte sich der deutsche Leitindex überwiegend in einer engen Handelsspanne. Ein Rücksetzer am Nachmittag wurde zügig wieder gekauft, sodass der DAX in seine Seitwärtsrange zurückkehrte.

Zum Xetra-Schluss stand ein leichter Tagesverlust zu Buche. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung in einer engen Handelsspanne fort. Der DAX beendete den Tages- und Wochenhandel bei 25.124 Punkten.

Innerhalb des DAX gehörten am Freitag die Deutsche Telekom Aktie (+3,64%), Heidelberg Materials (+3,20%) sowie die Commerzbank (+2,18%) zu den stärksten Werten. Am unteren Ende der Gewinnerliste standen dagegen Siemens Energy (-2,46%), Rheinmetall (-2,03%) und Hochtief (-2,02%).

DAX Aktuell - Rückblick auf den vergangenen Handelstag

Kennzahl 10.07. 09.07. Tageshoch 25.213 25.149 Tagestief 24.939 24.876 Xetra Schluss 25.067 25.118 Tagesschluss 25.124 25.130 Handelsspanne 274 Punkte 273 Punkte

Die Prognose für den vergangenen Handelstag traf das Tageshoch nahezu punktgenau. Beim Tagestief lag die Abweichung innerhalb der erwarteten Toleranz....

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