Frankfurt am Main (ots) -Lufthansa City Center (LCC) zählt erneut zu den Unternehmen mit der besten Kundenberatung in Deutschland. In der aktuellen Handelsblatt-Studie "Beste Kundenberatung 2026" erreicht der Reisebüroverbund in der Kategorie Reisebüros den ersten Platz. LCC setzt sich damit gegen sechs Wettbewerber durch und bestätigt seine Spitzenposition bereits zum siebten Mal in Folge.Die Untersuchung wurde vom Handelsblatt gemeinsam mit dem Kölner Analyseinstitut ServiceValue durchgeführt. Grundlage bilden mehr als 37.000 Kundenurteile zu über 700 Unternehmen aus knapp 40 Branchen. Bewertet wurden unter anderem Beratungskompetenz, Verständlichkeit und individuelle Lösungsorientierung."Diese Auszeichnung hat für uns eine besondere Bedeutung, weil sie direkt auf dem Urteil unserer Kundinnen und Kunden beruht", sagt Markus Orth, Chef von Lufthansa City Center. "Sie zeigt, dass persönliche Beratung im Reisemarkt unverändert zählt. Unsere Büros verbinden fachliche Kompetenz mit Nähe zum Kunden. Darin liegt die Stärke unseres Netzwerks."Lufthansa City Center erzielte in der Studie einen Mittelwert von 2,28. Damit belegt LCC den ersten Rang vor Alltours Reisecenter, TUI Reisecenter, Reiseland, TUI Travelstar, L'Tur Reisebüro und DER Reisebüro.Über Lufthansa City CenterLufthansa City Center (LCC) ist mit 600 Büros in 110 Ländern und einem Gesamtumsatz von rund 7,78 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2025) das weltweit größte unabhängige Franchise-Unternehmen im Reisebüromarkt. LCC ist in den Bereichen Leisure (Touristik) und Corporate (Geschäftsreisen) aktiv. Zur Kette von inhabergeführten Reisebüros mittlerer Größe gehören allein in Deutschland 280 Büros mit rund 1.800 Mitarbeitern. Weltweit beschäftigt das Reisebüronetzwerk etwa 7.500 Mitarbeiter. Die Franchise-Zentrale Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH (LCR) ist Hauptaktionär der LCC Reisebüro AG, die in Reisebüros investiert. Gleichzeitig ist die LCR neben der Deutsche Lufthansa AG zu 50 % Gesellschafter der Lufthansa City Center International (LCCI). Die Lufthansa City Center sind Mitglied im Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR), dem Deutschen Reiseverband (DRV), dem Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) und bereits seit 2011 Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative der Tourismusbranche Futouris. Regelmäßig wird Lufthansa City Center von unabhängigen Stellen ausgezeichnet, etwa sieben Jahre in Folge für den "besten Kundenservice" vom Handelsblatt oder acht Jahre in Serie als "bester Mittelstandsdienstleister" von der Wirtschaftswoche.Pressekontakt:Tim Holzapfel, tim.holzapfel@lcc.de, 069/66075-232Original-Content von: Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51485/6313134