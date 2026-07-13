Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Wiederaufflammen des Iran-Kriegs samt steigendem Ölpreis wirkt sich auch im Anleihemarkt aus, so die Deutsche Börse AG."Es sei viel Bewegung im Markt gewesen, jetzt habe sich das etwas beruhigt", berichte Beate Mägerle, die für die Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank Anleihen handele. "Die Woche habe ganz im Zeichen der neuerlichen gegenseitigen Angriffe am Persischen Golf gestanden", erkläre Commerzbank-Analyst Pascal Reichert. Darüber hinaus plane die Bundesregierung für die kommenden Jahre ein noch höheres Defizit. "Außerdem habe es im Euroraum umfangreiche Neuemissionen im längeren Laufzeitbereich gegeben." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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