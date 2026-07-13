Linz (www.anleihencheck.de) - Trotz der Eskalation am Golf zeigt sich der US-Dollar bemerkenswert stabil, der Euro/USD notiert bei rund 1,1400 und damit kaum verändert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Normalerweise würde eine solche Krise Kapital in den US-Dollar als sicheren Hafen treiben, diesmal halte sich die Nachfrage nach dem Euro aufrecht, da die Europäische Zentralbank zuletzt einen strafferen Kurs signalisiert habe. Entscheidend für die kommenden Tage würden die US-Inflationszahlen am Dienstag, ein überraschend hoher Wert würde die Zinsdebatte in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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