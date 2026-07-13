Der S&P 500 soll im zweiten Quartal 2026 mit 24 Prozent Gewinnwachstum glänzen und Analysten tippen sogar auf mehr. Im ersten Quartal wurden die Prognosen um das Doppelte geschlagen. Künstliche Intelligenz ist bekanntlich kein Hype mehr. Sie ist der Motor hinter den stärksten Unternehmensgewinnen seit Jahren. Doch welche Aktien profitieren jetzt wirklich?Wo lauern die nächsten Tenbagger und wo nur heiße Luft? Genau das ist die Frage, der Alfred Maydorn seit mehr als 25 Jahren nachgeht. Mit seinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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