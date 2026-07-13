Die Aktie von Infleqtion gehört zu den spannendsten Vertretern im jungen Markt für Quantentechnologien. Nach dem Börsengang über einen SPAC-Mantel zu Beginn des Jahres rückt nun die operative Entwicklung des Unternehmens stärker in den Vordergrund und eröffnet aus Sicht vieler Anleger langfristig attraktive Perspektiven. Vom SPAC-Unternehmen zum eigenständigen Technologiekonzern Infleqtion zählt weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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