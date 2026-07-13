DroneShield hat vergangenen Freitag 3,73 Prozent zugelegt und schloss bei 1,46 €. Das klingt erstmal ermutigend, doch der Blick auf die vergangenen 30 Tage zeigt ein Minus von 13,02 Prozent, seit Jahresbeginn hat die Aktie 26,34 Prozent verloren. Wiederkehrende Aufträge als Stabilitätsargument Eine Analyse von Simply Wall St vom 12. Juli nimmt DroneShield als einen von drei australischen Nebenwerten mit solider Bilanz unter die Lupe. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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