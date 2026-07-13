Ein Raumfahrt-Startup hat die Freigabe für ein ungewöhnliches Projekt bekommen. Sie wollen die Sonne auf die dunkle Seite der Erde reflektieren. Wozu das nützlich sein soll und warum es daran Kritik gibt. Das Startup Reflect Orbital sorgt seit geraumer Zeit für Gesprächsstoff. Das Unternehmen verfolgt das ambitionierte Ziel, mehrere Spiegel ins Weltall zu schicken, die dann die Sonne reflektieren können - und zwar auf die dunkle Seite der Erde. Laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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