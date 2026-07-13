Die Marke TravelSecure der Würzburger Versicherungs-AG hat seine Produktpalette um einen Reiseschutz für Aktivurlauber erweitert. Der Tarif kombiniert Leistungen, die für solche Urlauber besonders wichtig sind, unter anderem Krankheit, Unfälle, Gepäck und Sportausrüstung, in einem Produkt. TravelSecure, die Reiseversicherungsmarke der Würzburger Versicherungs-AG, hat sein Angebot um einen Aktiv-Reiseschutz erweitert. Das neue Produkt richtet sich insbesondere an Aktivurlauber, Sportreisende, Familien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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