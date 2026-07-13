Frankfurt am Main (ots) -Die Werbegeschäftsführer der ARD haben am 8. Juli 2026 wichtige Weichen für die Zusammenarbeit in der ARD-Werbung und der ARD MEDIA GmbH gestellt. Zum 1. August 2026 übernimmt Tobias Lammert, dann auch Geschäftsführer der WDR mediagroup GmbH, den Vorsitz der ARD-Werbung von Michael Loeb, der die WDR mediagroup zum 31. Juli 2026 verlassen wird. Reinhard Hild, Geschäftsführer der MDR Media GmbH, übernimmt die stellvertretende Funktion. In der Gesellschafterversammlung der ARD MEDIA setzt Thomas Schelberg von der SWR Media Services GmbH seine Arbeit als Vorsitzender fort. Das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt Anja Melagge, Geschäftsführerin der rbb MEDIA GmbH.Tobias Lammert sagt zum Start seiner neuen Aufgabe:"Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ralf Hape und dem Team der ARD MEDIA. Wir haben als Gruppe und mit ARD MEDIA auf dem nationalen Markt starke Voraussetzungen, um unser Angebot im Markt noch klarer zu positionieren und weiterzuentwickeln. Mein besonderer Dank gilt Michael Loeb für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. Auf diesem starken Fundament werden wir gemeinsam aufbauen - mit großem Respekt vor dem Erreichten und einem klaren Blick nach vorn."Thomas Schelberg ergänzt:"Die ARD MEDIA hat in den vergangenen Monaten mit Ralf Hape an der Spitze wichtige Entwicklungsschritte gemacht. Jetzt kommt es darauf an, diesen Weg mit Konsequenz weiterzugehen und die gemeinsame Vermarktungskraft der ARD noch präziser auf die Anforderungen des Marktes auszurichten. Dafür braucht es Verlässlichkeit, Tempo und ein gutes Miteinander - genau das bringen die Gesellschafter und die ARD MEDIA mit."Ralf Hape, CEO ARD MEDIA, betont:"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tobias Lammert in seiner neuen Funktion. Die Herausforderungen unseres Marktes können wir nur gemeinsam mit unseren Gesellschaftern und einer starken ARD-Werbung erfolgreich gestalten. Die ARD MEDIA wird diesen Weg mit klarer Marktorientiertheit, neuen Produkten und hoher Umsetzungsgeschwindigkeit weiter vorantreiben."In der ARD-Werbung arbeiten alle neun Werbegesellschaften der Landesrundfunkanstalten der ARD zusammen. Ziel ist es, die wirtschaftliche Basis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch Werbeeinnahmen zu stärken. Die ARD MEDIA GmbH als Tochtergesellschaft der neun Werbegesellschaften verantwortet die nationale Vermarktung in Bewegtbild, Audio und digitalen Medien.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-media.deOriginal-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111674/6313221