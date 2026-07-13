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Dow Jones News
13.07.2026 11:39 Uhr
161 Leser
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POS-Transaction in Own Shares -2-

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
13-Jul-2026 / 10:07 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

13 July 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc 
("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 7 July 2026 to 10 July 2026: 
 
Aggregate information: 
 
Date     Venue 
 
            Volume-weighted average price    Aggregated   Highest price per   Lowest price per 
             (pence per share)          volume     share (p)       share (p) 

7 July 2026  LSE   169.3034p              15,643     169.6000p       168.8000p 
 
8 July 2026  LSE   166.9245p              33,999     168.4000p       165.0000p 
 
9 July 2026  LSE   167.5123p              36,000     170.2000p       165.2000p 
 
10 July 2026 LSE   173.6666p              33,897     175.4000p       171.6000p

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,279,579 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,461,997 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 296,461,997 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date     Number of ordinary shares Transaction price   Time of transaction  Transaction reference Trading 
       purchased         (GBp share)      (UK Time)       number        venue 
 
 
07 July 2026 442            169.60        10:29:22        00404955667TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 464            169.60        14:57:56        00405005482TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 162            169.20        15:05:29        00405006053TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 7             169.20        15:05:29        00405006054TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 286            169.20        15:05:29        00405006055TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 460            169.00        15:10:30        00405006374TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 449            168.80        15:15:27        00405006708TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 446            169.20        15:19:29        00405007068TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 481            169.00        15:23:14        00405007300TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 304            168.80        15:26:27        00405007496TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 660            168.80        15:26:27        00405007497TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 447            168.80        15:40:20        00405008374TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 221            169.00        15:40:20        00405008375TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 463            169.40        15:55:09        00405009726TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 480            169.60        15:55:58        00405009792TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 472            169.40        15:56:24        00405009817TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 4800           169.40        15:56:26        00405009820TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 443            169.00        15:56:28        00405009834TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 68            169.20        15:56:29        00405009835TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 485            169.00        15:56:35        00405009851TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 929            169.40        16:05:02        00405010666TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 885            169.40        16:05:03        00405010667TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 885            169.60        16:05:03        00405010668TRLO1   XLON 
 
07 July 2026 904            169.60        16:17:12        00405011634TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 468            167.40        08:20:33        00405211865TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 462            167.40        08:20:33        00405211866TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 463            167.40        08:20:33        00405211872TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 453            167.60        08:20:44        00405212171TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 474            167.60        08:27:33        00405219351TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 460            166.40        08:40:02        00405239534TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 481            166.20        08:53:33        00405254950TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 465            166.00        09:16:35        00405282987TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 472            166.00        09:16:53        00405283533TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 443            165.80        09:17:03        00405283860TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 443            165.60        09:24:14        00405294820TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 465            167.20        09:31:01        00405307396TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 455            167.00        09:32:08        00405309573TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 481            166.60        09:32:14        00405309716TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 458            166.00        10:00:06        00405359743TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 485            165.80        10:15:06        00405389864TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 1             165.20        10:15:27        00405390622TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 450            165.40        10:20:07        00405399174TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 1             165.40        10:20:07        00405399175TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 465            165.00        10:25:41        00405408821TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 452            165.20        10:50:50        00405465291TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 468            165.40        11:03:54        00405475595TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 444            165.60        11:05:50        00405475784TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 456            165.40        11:14:10        00405476102TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 44            165.80        11:31:46        00405476859TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 954            166.00        12:24:14        00405479997TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 112            166.00        12:24:14        00405479999TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 933            166.00        12:24:24        00405480002TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 287            166.20        12:24:24        00405480003TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 1306           166.40        12:24:24        00405480004TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 229            166.00        12:24:24        00405480005TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 461            166.20        12:43:35        00405480917TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 156            166.00        12:43:37        00405480977TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 49            166.60        12:43:38        00405481026TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 112            166.60        12:43:38        00405481027TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 139            166.60        12:43:38        00405481028TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 472            166.20        12:43:38        00405481030TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 485            167.00        12:44:07        00405481134TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 485            166.80        12:44:19        00405481152TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 465            166.60        12:44:26        00405481160TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 486            166.40        12:46:58        00405481291TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 13, 2026 05:07 ET (09:07 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -2- 

08 July 2026 464            166.20        12:49:53        00405481388TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 480            167.80        13:15:20        00405482849TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 480            167.80        13:15:20        00405482850TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 376            168.20        13:32:09        00405484913TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 87            168.20        13:32:09        00405484914TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 463            168.00        13:32:09        00405484915TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 474            168.20        13:35:36        00405485097TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 461            167.80        13:41:44        00405485529TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 112            168.20        14:13:21        00405487896TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 111            168.20        14:13:21        00405487897TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 59            168.00        14:13:21        00405487898TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 11            168.00        14:13:21        00405487899TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 389            168.20        14:16:49        00405488172TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 60            168.20        14:16:49        00405488173TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 142            168.20        14:22:30        00405488600TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 72            168.20        14:22:30        00405488601TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 86            168.20        14:22:30        00405488602TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 149            168.20        14:22:30        00405488603TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 12            167.80        14:25:36        00405488800TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 47            167.80        14:25:36        00405488801TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 11            167.80        14:25:36        00405488802TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 39            167.80        14:25:36        00405488803TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 30            167.80        14:25:36        00405488804TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 379            168.20        14:31:37        00405489254TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 195            168.20        14:31:37        00405489255TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 83            168.20        14:31:37        00405489256TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 577            168.20        14:40:44        00405489940TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 299            168.20        14:40:44        00405489941TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 107            168.20        14:40:44        00405489942TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 128            168.20        14:40:44        00405489943TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 69            167.80        14:55:03        00405490808TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 69            167.80        14:55:03        00405490809TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 339            167.80        14:55:03        00405490810TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 108            168.40        15:08:29        00405492116TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 24            168.40        15:08:29        00405492117TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 919            168.20        15:08:29        00405492118TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 460            168.20        15:08:29        00405492119TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 1353           168.00        15:08:48        00405492144TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 911            168.00        15:08:55        00405492146TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 448            168.00        15:08:57        00405492151TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 402            167.80        15:14:56        00405493060TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 61            167.80        15:14:56        00405493061TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 444            167.60        15:18:55        00405493479TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 451            167.40        15:27:06        00405494015TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 77            167.20        15:34:41        00405494450TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 394            167.20        15:35:50        00405494548TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 77            167.20        15:35:50        00405494549TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 465            167.00        15:45:08        00405495329TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 468            167.00        15:47:31        00405495504TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 62            166.80        15:47:33        00405495505TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 414            166.80        15:47:33        00405495506TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 455            166.40        16:06:53        00405496984TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 450            166.20        16:11:49        00405497290TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 139            166.00        16:14:20        00405497526TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 22            166.00        16:14:20        00405497527TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 138            166.00        16:14:20        00405497528TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 15            166.00        16:14:20        00405497529TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 15            166.00        16:14:20        00405497530TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 2             166.00        16:14:49        00405497590TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 148            166.00        16:15:02        00405497615TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 329            166.00        16:15:02        00405497616TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 452            165.80        16:15:12        00405497638TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 87            165.80        16:15:12        00405497639TRLO1   XLON 
 
08 July 2026 9             165.80        16:15:12        00405497640TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 445            167.80        08:47:14        00405700285TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 480            167.60        08:47:14        00405700286TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 480            167.60        08:47:16        00405700299TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 379            167.40        08:47:54        00405700865TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 1145           167.40        09:07:53        00405718409TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 457            167.00        09:07:54        00405718414TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 167            166.60        09:13:12        00405723022TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 128            166.60        09:21:54        00405730217TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 221            166.60        10:07:16        00405780039TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 3             166.20        10:07:18        00405780057TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 1             166.20        10:33:14        00405815597TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 45            166.20        10:33:14        00405815598TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 2             166.20        10:33:15        00405815670TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 436            166.20        10:33:15        00405815671TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 45            166.00        11:34:14        00405846172TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 1466           166.60        11:50:46        00405847399TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 972            166.60        11:50:46        00405847400TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 325            166.60        11:50:46        00405847401TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 486            166.60        11:50:46        00405847402TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 966            166.40        11:50:53        00405847417TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 60            166.00        11:51:21        00405847447TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 6             166.00        11:51:21        00405847448TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 876            166.00        11:51:21        00405847449TRLO1   XLON 
 
09 July 2026 832            166.40        11:51:21        00405847451TRLO1   XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 13, 2026 05:07 ET (09:07 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.