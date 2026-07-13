Köln (ots) -Was mit gegenseitiger Wertschätzung für die jeweilige Handschrift begann, ist zu einer echten Zusammenarbeit geworden. Die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion und onomao haben gemeinsam eine Geschirrkollektion entwickelt - und damit das Design-Know-how von onomao mit der Strahlkraft der bekannten Einrichtungsmarke vereint. Zwei Partner, die mit unterschiedlichen Expertisen aufeinandertreffen, dabei aber eine gemeinsame Sprache sprechen: die Begeisterung für Design, Interior sowie für Farben, Formen und Materialien.Entstanden ist die Kollektion VINDA - ein Geschirr-Set aus sechs essenziellen Formen, das sich durch seine Vielseitigkeit auszeichnet. Die Teile sind für den Alltag gedacht: von der kleinen Schüssel fürs Frühstück, über den Kaffeebecher bis hin zum tiefen Teller für die Pasta am Abend. Ergänzt wird die Serie durch eine Vase und einen Kerzenständer, die sie zu einem stimmigen Tischbild abrunden. Das Geschirr der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion ist ab 15. Juli online in drei aufeinander abgestimmten Glasuren erhältlich: VANILLE, LEINEN und SALBEI. Die Farbtöne sind bewusst so gewählt, dass sie für sich stehen können und sich ebenso selbstverständlich miteinander kombinieren lassen.Die Kollektion wird in Handarbeit in einer Manufaktur in Portugal aus Steinzeug gefertigt. Jedes Stück ist ein Unikat.Becher 16 EURKleiner Teller 19 EURGroßer Teller (M) 22 EURTiefer Teller 25 EURKleine Schüssel 20 EURSalatschüssel 49 EURVase 48 EURKerzenständer 19 EURErscheinungsdatum 15. Juli 2026onomao ist ein Interiorlabel aus Köln. Die Marke verbindet traditionelles Handwerk mit modernem Design. Das Geschirr sowie die Wohnaccessoires entstehen in Manufakturen in Portugal. Nachhaltigkeit, ein sensibler Umgang mit Ressourcen und fairer Handel sind dabei Grundvoraussetzungen. Jedes Stück ist handgefertigt und somit ein Unikat. onomao führt vier Geschirrkollektionen: TRADITIONELL, KLASSIK und ABERTA aus Steinzeug sowie PURA aus Porzellan.Die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion ist Deutschlands bekannteste Lizenzmarke im Einrichtungsbereich - und steht seit mehr als 25 Jahren für Wohnen als ganzheitliches Konzept. Von Farben über Textilien, Leuchten und Möbel bis hin zu Küche und Bad entwickelt die Kollektion gemeinsam mit ihren Lizenzpartnern Produkte, die in ihrer Gesamtheit eine stimmige Wohnwelt ergeben. Mit der neuen Geschirrkollektion setzt die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion diesen Gedanken konsequent am Esstisch fort - und rundet damit ihr umfangreiches Sortiment im Bereich Wohnen und Speisen ab.Weitere Infos ab 15. Juli unter: https://www.schoener-wohnen-kollektion.de/ und http://www.onomao.com.Bildmaterial unter: https://media.rtl.com/meldung/Handarbeit-trifft-Wohngefuehl/Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Andreas Haider | Senior Communication Manager Multichannel, Kids & CP | T: +49 221 456-51011 | andreas.haider@rtl.deExt.: Anna Claussen | Mitglied der Geschäftsleitung | Creative Director bei onomao | anna@onomao.comOriginal-Content von: RTL Consumer Products, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175510/6313230