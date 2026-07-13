Meta erweitert Whatsapp Business um eine lange erwartete Funktion: Zwei Business-Accounts lassen sich künftig auf einem Android-Smartphone verwalten. Das müssen Unternehmen jetzt wissen. Whatsapp bringt die Multi-Account-Funktion erstmals in die Business-App für Android. Wie WABetaInfo berichtet, können erste Betatester:innen zwei Business-Accounts auf demselben Smartphone nutzen. In der regulären Whatsapp-Messaging-App werden mehrere Konten bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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