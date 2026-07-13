Paris (www.anleihencheck.de) - Das Pfund Sterling zeigte sich am Donnerstag gegenüber der Gemeinschaftswährung so stark wie seit Juni vergangenen Jahres nicht mehr, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zeitweise habe für einen Euro nur noch knapp über 0,85 Pfund gezahlt werden müssen. Rückenwind erhalte das Pfund vor allem von der vergleichsweise robusten Wirtschaftsentwicklung im Vereinigten Königreich. Der Internationale Währungsfonds (IWF) habe seine Wachstumsprognose für das Vereinigte Königreich in seinem am Mittwoch veröffentlichten Juli-Update des "World Economic Outlook" auf 1,0 Prozent angehoben; gegenüber der April-Prognose entspreche dies einer Aufwärtsrevision um 0,2 Prozentpunkte. Gleichzeitig habe der IWF seine Prognose für die Eurozone um 0,2 Prozentpunkte auf 0,9 Prozent gesenkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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