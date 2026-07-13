Mainz (ots) -Vier Teams sind noch im Rennen um die begehrteste Trophäe im Fußball. Das erste Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien überträgt das ZDF am Dienstag, 14. Juli 2026, 21.00 Uhr live. Und fünf Tage später, am Sonntag, 19. Juli 2026, 21.00 Uhr, ist das große WM-Finale live im ZDF zu sehen.Halbfinale Frankreich - Spanien am Dienstag live im ZDFNicht erst im Finale, sondern bereits im Halbfinale treffen Vizeweltmeister Frankreich und Europameister Spanien aufeinander. So kommt es zur Neuauflage des Halbfinales der Fußball-EM 2024 - damals gewann Spanien mit 2:1 und anschließend den Titel. Folgt diesmal die Revanche der Équipe Tricolore? Das ZDF-WM-Studio ist am Dienstag zum ersten Halbfinale dieser WM ab 20.15 Uhr auf Sendung. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt durch den Fußballabend im ZDF, als Experten sind Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich dabei. Das Halbfinale in Dallas kommentiert Gari Paubandt.Finale der FIFA WM 2026 am Sonntag live im ZDFDer abschließende große WM-Fußballabend ist am Sonntag, 19. Juli 2026, ab 19.30 Uhr im ZDF zu erleben. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem ZDF-WM-Studio in Berlin. Ihre Expertise dort bringen Friederike Kromp und Christian Streich in die Übertragung ein. Direkt aus dem Endspielstadion in New York New Jersey melden sich Moderator Jochen Breyer und das Experten-Duo Christoph Kramer und Per Mertesacker. Das Finale kommentiert Oliver Schmidt.Alle WM-Infos onlineAusführliche Zusammenfassungen der bisherigen WM-Spiele finden sich weiter online im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/sportstudio-dokus-livestreams-highlights-hintergruende-100), auf sportstudio.de (https://www.zdf.de/sportstudio-dokus-livestreams-highlights-hintergruende-100) und im Nachrichtenportal ZDFheute.de (https://www.zdfheute.de/sport/fussball-wm). Die neuesten Entwicklungen bietet während der Weltmeisterschaft rund um die Uhr der WM-Liveblog (https://www.zdfheute.de/sport/fussball-wm/fussball-wm-2026-news-aktuelles-liveticker-106.html) im Online-Nachrichtenportal ZDFheute und in der ZDFheute-App.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Fußball-WM Männer 2026 - Aktuelle Nachrichten & Hintergründe (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zdfheute.de%2Fsport%2Ffussball-wm&data=05%7C02%7CHagedorn.T%40zdf.de%7C07bf51d21d78437b247a08dec53c82ca%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639165060832121508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=XVzWi5C7nMW2MD20OTybGYzgUnvmZWbJDg1hFKadmHg%3D&reserved=0)- Fußball-WM 2026: Videos und Livestreams im Überblick (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Ffussball-fifa-wm-highlights-live-livestream-100&data=05%7C02%7CHagedorn.T%40zdf.de%7C07bf51d21d78437b247a08dec53c82ca%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639165060832287194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=GTkRuNgkTfNrohufKc34hBXFvgQQERWTYJ%2BLGZbJGFA%3D&reserved=0)- Fußball-WM 2026: Spielplan und Ergebnisse im Überblick (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Ffussball-wm-spielplan-ergebnisse-live-100&data=05%7C02%7CHagedorn.T%40zdf.de%7C07bf51d21d78437b247a08dec53c82ca%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639165060832335432%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=XC4Q4xd9zehHOL7RB0cLYNsz5JrE4RNTnDezAEUDgmQ%3D&reserved=0)- Liveblog zur Fußball-WM: Entwarnung für Eriksen nach Kollaps (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zdfheute.de%2Fsport%2Ffussball-wm%2Ffussball-wm-2026-news-aktuelles-liveticker-106.html&data=05%7C02%7CHagedorn.T%40zdf.de%7C07bf51d21d78437b247a08dec53c82ca%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639165060832184560%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=S6B%2F8VjlATN7azYidxDf8RaIHD1PomOA%2Fur1NQh7pxo%3D&reserved=0)- ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026 (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zdfheute.de%2Fbriefing%2Fzdfsportstudio-update&data=05%7C02%7CHagedorn.T%40zdf.de%7C07bf51d21d78437b247a08dec53c82ca%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639165060832237992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=v%2Fs7Yy9PQVrs7lrEISMqwIw5T%2BDoN3U1GrNaNT9yTbI%3D&reserved=0)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformation zu "sportstudio live: FIFA WM 2026" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live-fifa-wm-2026)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6313273