Ein weiteres Rüstungsunternehmen hat heute den Sprung an die Börse, an das Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, geschafft - das dritte in diesem Jahr nach Vincorion und Gabler. Doch: Rüstung ist nicht gleich Rüstung - schon der Weg dorthin war holprig: Den Ausgabepreis hatte das Unternehmen bereits am 8. Juli auf 46 Euro je Aktie und damit das untere Ende der zuvor ausgerufenen Spanne von 46 bis 54 Euro je Aktie festgesetzt. Der Erstkurs lag in Frankfurt nun bei 35 Euro - ein Minus von rund 23 % gegenüber dem Ausgabepreis. Im weiteren Handelsverlauf bewegt sich der Kurs zeitweise 30,43 % schwächer bei 32 Euro. Schade!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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