Leipzig (ots) -Abseits bekannter Pfade begibt sich Moderator Thorsten Kutschke auf dem 105 Kilometer langen Forststeig auf eine Trekkingreise durch das Elbsandsteingebirge. Neu im "Biwak"-Team ist Christine Pesch, die die Erlebnisse digital begleitet. Die fünf neuen Folgen sind ab sofort zu sehen in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/suche/biwak) sowie vom 18. bis 22. Juli 2026 täglich um 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen."Biwak" ist zurück im heimischen Elbsandsteingebirge - auf einer Trekkingtour, die in Mitteleuropa ihresgleichen sucht: auf dem 105 Kilometer langen Forststeig, der durch die einsamsten und abgelegensten Winkel der Sächsisch-Böhmischen Schweiz führt. "Dorthin zu gehen, wo andere noch nicht sind oder waren, das war ja schon immer Philosophie unserer Sendung", sagt "Biwak"-Moderator Thorsten Kutschke, und: "Dass dies auch in unserem Heimatgebirge möglich ist und wie intensiv man dabei auch Einsamkeit und Abenteuer erleben kann, das hat uns erstaunt bei den Filmarbeiten." Neu im "Biwak"-Team und mit auf Tour zwischen den Trekking-Hütten und Biwak-Plätzen auf dem grenzüberschreitenden Pfad ist Christine Pesch, die für die Social-Media-Kanäle des MDR ein Videotagebuch produziert.Geklettert wird im Sandstein auch: Mit Weltstar Adam Ondra aus der Tschechischen Republik, mit einem sächsischen "Überfall-Kommando" und mit zwei jungen Bergsteigerinnen aus Dresden, die zuletzt einen spektakulären Gipfelerfolg am berühmten Trango-Tower im pakistanischen Karakorum-Gebirge feiern konnten. Neben einem Expeditionsbericht von einer spektakulären Highline über dem höchsten Wasserfall der Erde, dem Salto Ángel in den Tafelbergen von Venezuela, gibt es auf einem Tafelberg der Sächsischen Schweiz die Begegnung mit einer begeisterten Landschaftsmalerin.Kernstück der fünfteiligen Staffel ist der Forststeig als abenteuerlicher Weg beiderseits der sächsisch-böhmischen Grenze: "Die Herausforderung sind auf diesem Weg nicht nur Streckenkilometer und Höhenmeter", verrät Thorsten Kutschke: "Es geht auch darum, unterwegs Wasser zu finden, sich ums Essen zu kümmern und tatsächlich auch immer die Augen offen zu halten, damit man sich auf der sehr spartanisch ausgeschilderten Route nicht verläuft."Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6313293