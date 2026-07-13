Die Battalion-Aktie gewinnt am Montag aktuell rund +4,5 % und steht bei 1,45 €. Insgesamt befindet sie sich seit Juni wieder in einem Aufwärtstrend. Hier stellt sich die Frage: Besteht jetzt noch weiteres Potenzial? Ölpreis bleibt wichtigster Kurstreiber Die Battalion-Aktie hängt maßgeblich von der Entwicklung des Ölpreises ab. Als Explorations- und Förderunternehmen profitiert Battalion grundsätzlich von steigenden Rohölpreisen, während fallende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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