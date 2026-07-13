© Foto: Jens Büttner - dpaMeta Platforms wurde von Anlegern als Sorgenkind in Sachen KI betrachtet: zumindest spiegelt das die Entwicklung der Aktie wider. Warum das jetzt anders ist.Meta baut sein Angebot für Unternehmenskunden im Bereich KI-gestützter Softwareentwicklung nun ernsthaft aus. Das Momentum dreht sich für die Anteile von Meta, aber reicht das auch für eine nachhaltige Trendwende? Mit Muse Spark 1.1 ist jetzt das erste KI-Modell von Meta an den Start gegangen. Entwickler können Muse Spark 1.1 über die neue Cloud-Hosting-Plattform Meta Model API nutzen. Die Entwicklung wurde von den Anlegern positiv aufgenommen: Die Aktie legte auf Wochensicht um rund 12 Prozent zu. Die KI-Strategie des Unternehmens war …
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