Auf einem Parkplatz in den Niederlanden führte ein Mann Schleifarbeiten an seinem Segelboot durch. Der Abrieb verschmutzte die Fläche, Reinigungskosten entstanden. Entscheidend war die Frage: Muss der private Haftpflichtversicherer zahlen oder greift hier ein Ausschluss vom Versicherungsschutz? Es sind die Fälle aus dem wirklichen Leben, die die Entscheidungen der Versicherungsombudsfrau Dr. Sibylle Kessal-Wulf auch für Versicherungsmakler besonders lesenswert machen. Ein Beispiel auf dem Jahresbericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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