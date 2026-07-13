Der Iran will die Straße von Hormus blockieren, weshalb die Ölpreise deutlich ansteigen. Wir kennen diesen Zusammenhang bereits aus den Monaten Februar, März und April. Nun ist es im Juli wieder so weit. Denn die USA und der Iran können beziehungsweise wollen sich nicht auf einen für beide Seiten vertretbaren Kompromiss einigen.Und dies könnte diesmal für die Ölpreise schwerwiegende Folgen haben. Davor warnt nun auch ein ausgewiesener Branchenkenner.Den vollständigen Artikel lesen ...
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