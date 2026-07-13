Köln (ots) -Berlin wird zum Epizentrum des gepflegten Filmwahnsinns: Am Samstag, 3. Oktober 2026, laden Oliver Kalkofe und Peter Rütten zu einem ganz besonderen SchleFaZ LIVE in den Ernst-Reuter-Saal ein. Die Hauptstadt erlebt an diesem Abend nicht weniger als die Weltpremiere von "Geisterjäger John Sinclair - Die Dämonenhochzeit" in der ultimativen SchleFaZ-Version - und damit den offiziellen Auftakt der neuen SchleFaZ-Saison.Noch bevor die insgesamt acht neuen Folgen ab 30. Oktober 2026 bei NITRO ausgestrahlt werden und auf RTL+ verfügbar sind, feiert die erste Episode ihre exklusive Premiere vor Live-Publikum. Gemeinsam mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten erleben die Zuschauer den neuen SchleFaZ erstmals auf großer Leinwand - inklusive Live-Moderation, exklusiver Hintergrundgeschichten, kultiger Kommentare und jeder Menge Selfie-Action. Das wird die größte "SchleFaZ-Meets-Sinclair-Fanparty" aller Zeiten - das Schlimmste aus zwei Welten.Ein ganz besonderes Highlight ist Stargast Dietmar Wunder, der als deutsche Stimme von Geisterjäger John Sinclair, James Bond und zahlreichen internationalen Hollywood-Stars zu den bekanntesten Synchronsprechern Deutschlands zählt. Gemeinsam mit Kalkofe und Rütten spricht er über Dämonen, Dialoge, Synchronkunst und einen Film, der beste Voraussetzungen mitbringt, in die ruhmreiche SchleFaZ-Geschichte einzugehen.Der dämonenhaft schaurige Schundfilm "Geisterjäger John Sinclair - Die Dämonenhochzeit" schlummerte übrigens seit 1997 fast drei Jahrzehnte im Giftschrank cineastischer Unterhaltungskunst. Nun endlich kommt der von allen Fans heiß ersehnte Streifen zu den SchleFaZ-Ehren, die er verdient. Für langjährige SchleFaZ- und John-Sinclair-Jünger ist dieser Abend also ein Pflichttermin. Für alle, die den Kult bislang nur aus dem Fernsehen kennen, bietet sich die einmalige Gelegenheit, den unverwechselbaren SchleFaZ-Spirit dort zu erleben, wo er am intensivsten ist: gemeinsam mit Hunderten Fans, live im Saal auf Großbildleinwand und mit den Machern auf der Bühne.SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" wird von KALK TV (Produzenten Oliver Kalkofe und Jörg Strombach) unter der Regie von Jana König in Berlin produziert.Veranstaltungsdaten:SchleFaZ LIVE - Weltpremiere auf Großbildleinwand: "Geisterjäger John Sinclair - Die Dämonenhochzeit"Samstag, 3. Oktober 2026, 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr)Ernst-Reuter-Saal, BerlinLive mit Oliver Kalkofe & Peter RüttenStargast: Dietmar Wunder - die deutsche Stimme von Geisterjäger John SinclairExklusive Weltpremiere der ersten Folge der neuen SchleFaZ-StaffelTV-Staffelstart: ab 30. Oktober 2026 mit acht neuen Folgen bei NITRO und auf RTL+Tickets unter: https://www.eventim.de/event/geisterjaeger-john-sinclair-die-daemonenhochzeit-ernst-reuter-saal-im-rathaus-21927029/Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Andreas Haider | Senior Communication Manager Multichannel, Kids & CP | T: +49 221 456-51011 | andreas.haider@rtl.deOriginal-Content von: NITRO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107701/6313377