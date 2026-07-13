Münster (ots) -Zwei Nordrhein-Westfalen haben am Samstag (11. Juli) Millionengewinne abgeräumt: Bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 landeten sie mit sechs Richtigen in der zweiten Gewinnklasse.Die beiden Glückspilze kommen aus dem Raum Bochum und dem Kreis Mettmann. Die korrekten Gewinnzahlen 1, 4, 6, 20, 41 und 48 bringen ihnen jeweils mehr als 1,1 Millionen Euro ein. Allerdings fehlte beiden Tippern die Superzahl 3, um den Jackpot zu knacken.Beide Tipper haben ihre Glückstipps in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben. Die exakte Gewinnsumme lautet jeweils 1.151.820,60 Euro. Der Spielteilnehmer aus dem Raum Bochum nahm mit einem Vollsystem 007 mit vier Tippreihen und einem Spieleinsatz von 37,10 Euro an der Ziehung am 11. Juli teil.Der Tipper aus dem Kreis Mettmann hatte einen Lotto-Normalschein gespielt und dabei seine Zahlen selbst ausgewählt. Auch hier war die Spielteilnahme auf die Samstagsziehung begrenzt. Sein Spieleinsatz lag inklusive der Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 bei 11,45 Euro inklusive Gebühren.Neben den beiden neuen NRW-Millionären gibt es in der Gewinnklasse 2 von LOTTO 6aus49 noch zwei weitere Millionengewinne in Baden-Württemberg und Hessen.Jackpot weiterhin bei 50 Millionen EuroDie aktuelle Rekord-Jackpotphase bei LOTTO 6aus49 geht dagegen weiter. Auch am Samstag (11. Juli) konnte kein Spielteilnehmer die erste Gewinnklasse treffen. Zuletzt war dies vor 31 Ziehungen der Fall. Am 25. März gingen 44,2 Millionen Euro nach Bayern. Am kommenden Mittwoch folgt bereits die 15. Ziehung in Folge mit dem 50-Millionen-Jackpot. Mitspielen kann man in allen WestLotto-Annahmestellen, unter www.westlotto.de oder in der WestLotto-App.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6313372