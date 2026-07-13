Die Record Asset Management GmbH (RAM), eine Tochtergesellschaft der in London börsennotierten Record plc (Record Financial Group), gibt die Einführung von "Record Amanah" bekannt, ihrer speziellen Plattform für schariakonforme Anlagen.

RAM ist der europäische Vermögensverwaltungszweig der Record Financial Group, einer in London börsennotierten Spezial-Investmentgruppe, die im Auftrag institutioneller Kunden weltweit ein Vermögen von 115 Milliarden US-Dollar verwaltet. Zum Kundenstamm von Record zählen Pensionsfonds, Stiftungen, staatliche Institutionen und andere Vermögensverwalter, mit denen die Gruppe durch ihren Fokus auf maßgeschneiderte Anlage- und Risikomanagementlösungen langjährige Beziehungen pflegt. Record hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Niederlassungen in Hamburg, Zürich, Zug, New York und Hongkong.

Die Einführung folgt auf mehrere erfolgreiche schariakonforme Transaktionen, die Record durchgeführt hat zuletzt für einen Kunden in Brunei. Dies spiegelt die wachsende Nachfrage institutioneller Anleger wider, die nach Anlagemöglichkeiten suchen, die attraktive risikobereinigte Renditen mit der Einhaltung islamischer Finanzgrundsätze verbinden.

Record Amanah wurde gemeinsam mit dem Partner Khalij Group (https://recordfg.com/what-we-do/private-markets/record-amanah/) gegründet, ein in London ansässiges Team von Spezialisten für islamische Finanzen mit umfassender Erfahrung in der Strukturierung und Beratung bei schariakonformen Anlagen.

Die Plattform wird sich zunächst auf private Märkte und Private-Equity-Anlagen konzentrieren und Anlagelösungen anbieten, die nach den etablierten Grundsätzen der Scharia strukturiert sind. Dabei werden die strengen Standards in den Bereichen Anlage, Risikomanagement und Unternehmensführung, für die Record bekannt ist, beibehalten.

Die Initiative baut die Präsenz von Record in privaten Märkten weiter aus und stärkt die Fähigkeit der Gruppe, einen breiteren internationalen Investorenstamm zu betreuen, insbesondere im Nahen Osten und in Südostasien, wo die Nachfrage nach schariakonformen Anlagelösungen weiter wächst.

Jan Hendrik Witte, CEO der Record Financial Group, meinte:

"Die Einführung von Record Amanah stellt eine Weiterentwicklung unserer Strategie für private Märkte dar. Wir haben bereits unter Beweis gestellt, dass wir in der Lage sind, schariakonforme Anlagelösungen für institutionelle Kunden anzubieten, und diese Plattform bietet einen speziellen Rahmen, durch den wir diese Kompetenzen ausbauen können. Durch die Kombination der Anlageexpertise von Record mit dem fundierten Wissen von Khalij im Bereich der islamischen Finanzwirtschaft sind wir unserer Überzeugung nach gut aufgestellt, um der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen, schariakonformen Anlagen auf privaten Märkten gerecht zu werden."

Asim Khan, CEO der Khalij Group, sagte:

"Die islamische Finanzwirtschaft basiert auf den Grundsätzen der Partnerschaft, der Transparenz und der Investition in produktive wirtschaftliche Aktivitäten. Mit Record Amanah verbinden wir diese Grundsätze mit der institutionellen Anlageexpertise und der globalen Reichweite von Record. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft vielversprechende Möglichkeiten für Anleger schaffen wird, die Zugang zu privaten Märkten suchen und zwar durch Strukturen, die sowohl wirtschaftlich attraktiv sind als auch vollständig mit den Werten der Scharia im Einklang stehen."

Die Einführung ist Teil der übergeordneten Strategie von Record, das Angebot im Bereich der privaten Märkte auszubauen und weltweit differenzierte Anlagemöglichkeiten für Kunden zu schaffen.

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Dr Jan Hendrik Witte

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Record Financial Group

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