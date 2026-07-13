Für zahlreiche Software-Produkte von Microsoft endet noch 2026 der Support. Darunter auch noch häufig genutzte Versionen von Windows und Office. Microsoft wird noch in diesem Jahr den Support für 15 Software-Produkte beenden. Darunter sind Produkte, die noch auf Millionen von Geräten laufen - wie etwa Windows 11 24H2 oder Office 2021. Windows 11, Version 24H2, wird nur noch bis zum 13. Oktober 2026 unterstützt. Da 24H2 seit Oktober 2024 standardmäßig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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