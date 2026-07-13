Robinhood: Wachstumsschub trifft auf hohe Erwartungen

Robinhood startet mit Rückenwind in die neue Börsenwoche. Die Aktie schloss am 10. Juli bei 111,97 Dollar. Am Freitag verlor sie 2,7 Prozent, auf Wochensicht blieb das Minus mit 0,7 Prozent überschaubar. Frische Analystenkommentare stützen die Börsenstory: Bank of America erhöhte das Kursziel von 119 auf 132 Dollar, Morgan Stanley von 95 auf 124 Dollar. Barclays hatte zuvor auf 122 Dollar angehoben. Der Konsens von 28 Analysten lautet "Kaufen". Das mittlere Ziel von 116,09 Dollar lässt allerdings nur knapp vier Prozent Kurspotenzial.

Operativ liefert der kalifornische Neobroker ein tragfähiges Fundament. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf 1,07 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn legte um 3 Prozent auf 346 Millionen Dollar zu, der verwässerte Gewinn je Aktie erreichte 0,38 Dollar. Das bereinigte Ebitda wuchs um 14 Prozent auf 534 Millionen Dollar. Zugleich erhöhten sich die operativen Kosten um 18 Prozent auf 656 Millionen Dollar. Marketing, Wachstumsausgaben und Übernahmen beanspruchen folglich einen wachsenden Teil der Skaleneffekte.

Die Erlösstruktur wird breiter. Transaktionsumsätze nahmen um 7 Prozent auf 623 Millionen Dollar zu. Optionen steuerten 260 Millionen Dollar bei, Aktien 82 Millionen Dollar. Erlöse aus Ereigniskontrakten und verwandten Produkten sprangen um 320 Prozent auf 147 Millionen Dollar. Dem stand ein Rückgang der Kryptoerlöse um 47 Prozent auf 134 Millionen Dollar gegenüber. Nettozinserträge wuchsen um 24 Prozent auf 359 Millionen Dollar. Robinhood Gold brachte 50 Millionen Dollar und damit 32 Prozent mehr ein. Die höhere Diversifikation dämpft die Abhängigkeit von einzelnen Handelssegmenten. Die Zyklik des Geschäfts bleibt bestehen.

Die Plattformdynamik blieb im Mai kräftig. Robinhood zählte 27,7 Millionen finanzierte Konten. Das Plattformvermögen erreichte 377 Milliarden Dollar, 48 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nettoeinzahlungen beliefen sich auf 5,6 Milliarden Dollar. Das Aktienvolumen stieg im Jahresvergleich um 75 Prozent, das Optionsvolumen um 29 Prozent. Bei Ereigniskontrakten wurden 3,9 Milliarden Kontrakte gehandelt. In der Robinhood App halbierte sich dagegen das Kryptovolumen.

Bitstamp verbreitert das internationale Kryptogeschäft, TradePMR erschließt unabhängige Vermögensverwalter. Angebote rund um Beratung, Banking, aktive Trader und Auslandsmärkte sollen Robinhood von der Handelsapp zur umfassenden Finanzplattform ausbauen. Höhere Kundengelder und mehr Abonnementerlöse schaffen zusätzliche Ertragsquellen. Regulatorische Eingriffe bei Krypto und Ereigniskontrakten, Integrationskosten und sinkende Zinsen bilden die Gegengewichte. Beim Schlusskurs vom 10. Juli lag das Kurs Gewinn Verhältnis bei rund 54. Die Bewertung setzt damit anhaltend hohes Wachstum voraus.

Robinhood Markets Inc. Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 27.07.2021- 13.07.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Der Schlusskurs von 111,97 Dollar liegt 34,9 Prozent über der 100 Tage Linie bei 83,019 Dollar und 9,6 Prozent über der 200 Tage Linie bei 102,20 Dollar. Der Rücklauf vom Rekordbereich um 154 Dollar fand im Frühjahr nahe 75 Dollar einen Boden. Seither bewegt sich der Nasdaq Titel in einem aufwärts gerichteten Erholungstrend. Die aktuellen Kursdaten stammen vom 10. Juli, die Durchschnittslinien aus der bereitgestellten Chartdarstellung.

Kurzfristig bildet die Zone von 115 bis 120 Dollar den ersten Widerstand. Oberhalb davon rücken 130 Dollar und anschließend der Bereich von 150 bis 154 Dollar in den Fokus. Auf der Unterseite dient die 200 Tage Linie gemeinsam mit der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar als zentrale Unterstützung. Darunter liegen weitere Haltezonen bei 90 bis 92 Dollar sowie an der 100 Tage Linie um 83 Dollar. Solange 102 Dollar halten, bleibt der Erholungstrend intakt. Ein Ausbruch über 120 Dollar würde neues Momentum liefern. Ein Bruch der 100 Dollar Marke würde den jüngsten Aufwärtsimpuls erheblich schwächen.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf Robinhood Markets Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Robinhood Markets Inc. UG89CZ 2,60 74,706057 USD 84,044314 USD 3 Open End Robinhood Markets Inc. UN8UMX 8,61 98,040196 USD 107,844216 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.07.2026; 11:45 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf Robinhood Markets Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Robinhood Markets Inc. UR0H3B 10,68 149,301677 USD 139,970322 USD -3 Open End Robinhood Markets Inc. UN9SA8 2,65 125,967538 USD 116,167264 USD -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.07.2026; 11:45 Uhr

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