EQS-Ad-hoc: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / bedeutender Kreditvertrag

BRAIN Biotech AG vereinbart neue revolvierende Kreditlinie mit der MP Beteiligungs-GmbH



13.07.2026 / 12:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERTEILUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDERE LÄNDER, IN DER DIE VERTEILUNG ODER WEITERGABE GESETZLICH UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG. BRAIN Biotech AG vereinbart neue revolvierende Kreditlinie mit der MP Beteiligungs-GmbH Zwingenberg, Deutschland, 13. Juli 2026 - Die BRAIN Biotech AG (ISIN DE0005203947; "BRAIN" oder "Gesellschaft") hat mit der MP Beteiligungs-GmbH (MPBG) einen Vertrag über eine neue revolvierende Kreditlinie über 9,0 Millionen Euro vereinbart. Die Laufzeit endet am 31.12.2028. Der beanspruchte Darlehensbetrag wird mit einem marktüblichen variablen Zinssatz in Höhe des 6-Monats-Euribor-Forwards plus 233 Basispunkte per annum verzinst. Diese revolvierende Kreditlinie dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der geplanten Tilgung fälliger Finanzverbindlichkeiten. Mitteilende Person: Martina Schuster BRAIN Biotech AG - Investor Relations - Darmstädter Str. 34-36 64673 Zwingenberg Deutschland

www.brain-biotech.com Investor Relations Office Tel.: +49-(0)-6251-9331-0 Fax: +49-(0)-6251-9331-11 E-Mail: ir@brain-biotech.com

WICHTIGE HINWEISE Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verteilung oder Freigabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder freigegeben werden. Diese Mitteilung enthält kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft statt.



Ende der Insiderinformation



13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News