Mainz (ots) -
Woche 34/26
Fr., 21.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
15.05 Bares für Rares (HD/UT)
Die Trödel-Show mit Horst Lichter
Deutschland 2026
Im Streaming: 21. August 2026, 06.00 Uhr bis 20. August 2031
_______________________
18.00 ZDFsportstudio live
Fußball: Frauen-Bundesliga
1. FC Union Berlin - FC Bayern München
1. Spieltag
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Katja Streso
_______________________
20.15 ZDFsportstudio live
DFB-Pokal, 1. Runde
Hansa Rostock - VfB Stuttgart
Bitte Ergänzung beachten:
Experte: René Adler
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6313414
Woche 34/26
Fr., 21.8.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
15.05 Bares für Rares (HD/UT)
Die Trödel-Show mit Horst Lichter
Deutschland 2026
Im Streaming: 21. August 2026, 06.00 Uhr bis 20. August 2031
_______________________
18.00 ZDFsportstudio live
Fußball: Frauen-Bundesliga
1. FC Union Berlin - FC Bayern München
1. Spieltag
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Katja Streso
_______________________
20.15 ZDFsportstudio live
DFB-Pokal, 1. Runde
Hansa Rostock - VfB Stuttgart
Bitte Ergänzung beachten:
Experte: René Adler
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6313414
© 2026 news aktuell