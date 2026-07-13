Kautionen und Reservierungsgarantien lassen sich mit der Girocard bislang nur schwer abwickeln, weil Beträge nicht flexibel blockiert werden können, ohne sie gleich abzubuchen. Eine technische Erweiterung des Zahlungssystems soll diese Lücke schließen. Eigentlich ist die Girocard (bei vielen noch unter dem alten Namen EC-Karte bekannt) für fast alle bargeldlosen Zahlungen in Deutschland erste Wahl und wird zumindest in touristischen Gebieten in Europa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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