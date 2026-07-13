Am Wochenende hat Taifun "Bavi" in vielen Teilen Ostasiens eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der Wirbelsturm hatte die Größe Frankreichs und wird als der bislang heftigste Sturm des Jahres in der Region eingestuft. Dazu passend: Vor wenigen Wochen kam eine Studie der Universität Bern zum Schluss, dass die Spannungen in der Erde in der Region Los Angeles inzwischen so stark sind wie seit mindestens 1.000 Jahren nicht mehr.Wo sich die San-Andreas- und die San-Jacinto-Verwerfung nordöstlich von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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