Leipzig (ots) -Zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September 2026 berichtet der MDR im Vorfeld, am Wahltag und nach der Wahl umfassend - sowohl landespolitisch als auch mit bundespolitischen Bezügen. Eine Übersicht zu den vielfältigen Programmangeboten sowie den redaktionellen Leitlinien und rechtlichen Grundlagen ist dem MDR-Konzept zur Wahlberichterstattung zu entnehmen. Auffindbar ist dies ab sofort auf mdr.de.MDR-Chefredakteurin Christin Bohmann: "Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wird richtungsweisende Debatten über die Zukunft des Landes und darüber hinaus auslösen. Unser Anspruch ist es, die politischen Entwicklungen fundiert zu analysieren, unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen und komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären - mit dem Ziel, den Menschen im Land eine verlässliche Grundlage für ihre Meinungsbildung zu bieten. Mit diesem Konzept zur Wahlberichterstattung machen wir transparent, wie wir diesen Auftrag erfüllen und welche Maßstäbe wir zugrunde legen."Tim Herden, Direktor des MDR-Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt: "Welche Themen bewegen die Menschen im Land besonders? Diese Frage ist ganz zentral für unsere Wahlberichterstattung. Hierzu arbeiten wir im Vorfeld eng mit 'MDRfragt (https://www.mdr.de/nachrichten/mitmachen/mdrfragt)' zusammen. Und für eine Reportage lassen wir Menschen mit unterschiedlichen Biografien und oft völlig gegensätzlichen Ansichten aufeinandertreffen und machen dies zum Ausgangspunkt für den 'Bürgercheck' in der ersten 'Wahl-Arena'."Berichterstattung nach Prinzip der abgestuften ChancengleichheitGemäß dem öffentlich-rechtlichen Auftrag und auf Basis der Rundfunkfreiheit sowie der Freiheit der redaktionellen Berichterstattung bietet der MDR den Menschen in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus umfassende Informationen rund um die Landtagswahl. Maßgeblich hierfür ist insbesondere das Prinzip der abgestuften Chancengleichheit: Um sicherzustellen, dass die kandidierenden Parteien vergleichbare Chancen haben, wird die Bedeutung der einzelnen Parteien anhand transparenter Kriterien festgelegt. Daraus leitet sich ab, in welchem Umfang die Parteien in der MDR-Vorwahlberichterstattung Berücksichtigung finden.Umfassende Informationen in Fernsehen, Radio und OnlineAuch zu dieser Wahl wird der MDR wieder umfangreich und vielfältig berichten. Zum Angebot gehören erneut verschiedene Sondersendungen wie zum Beispiel zwei Ausgaben von "Fakt ist!" in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen. In der "Wahl-Arena" am 12. August, 21 Uhr, stellen sich die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten von CDU, AfD, SPD, Die Linke, Grüne, FDP und BSW den Fragen der Diskutanten aus der zuvor ausgestrahlten Reportage "Sechs Stimmen, ein Land" (20.15 Uhr) sowie weiterer Bürgerinnen und Bürger im Publikum. Am 26. August, 20.15 Uhr, werden die Kandidierenden mit journalistischen Fragen konfrontiert. Zunächst treffen Sven Schulze (CDU) und Ulrich Siegmund (AfD) im Duell aufeinander. Anschließend folgt eine Debatte aller sieben Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, in der sie ihr jeweiliges Wahlprogramm sowie ihre Vorschläge und Ideen miteinander diskutieren und verteidigen. Parallel werden die Debatten von Politikredakteurinnen und -redakteuren sowie Expertinnen und Experten analysiert und die Faktenbasis der Aussagen geprüft.Anfang August veröffentlicht der MDR Einzelinterviews mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten von CDU, AfD, SPD, Die Linke und Grüne. Ergänzt werden diese durch ausführliche "DeepTalks", die als Podcast veröffentlicht werden.Darüber hinaus thematisiert der MDR die Landtagswahl in zahlreichen Sendungen sowie Beiträgen und lädt zum Mitdiskutieren ein - online, im Fernsehen und im Radio. Auf mdr.de ist zudem das Wahlkonzept zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2026 abrufbar.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6313522