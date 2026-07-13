KÖLN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hält es angesichts der Herausforderungen der liberalen Demokratie für geboten, gezielt junge Entscheidungsträger auszubilden. Dabei gehe es unter anderem darum, demokratische Prozesse noch besser mit Effizienz zu verbinden, sagte Merz bei der Eröffnung der Adenauer School of Government an der Universität Köln. "Wir brauchen Freude an der Freiheit."

Inzwischen gebe es Stimmen, die demokratische Prozesse nur noch als störend begriffen und vom Durchregieren träumten. "Die beste Antwort auf dieses ganz grundsätzliche Infragestellen unserer Demokratie sind zukunftsweisende politische Entscheidungen", sagte Merz. "Jetzt ist die Stunde, wo wir unsere Fähigkeit zur Selbstkorrektur unter Beweis stellen müssen."

Deshalb habe die Bundesregierung Reformen in verschiedensten Bereichen auf den Weg gebracht, sodass das Fundament der Bundesrepublik erneuert werden könne. "Dieser Reformprozess ist nicht abgeschlossen, ich gehe sogar so weit zu sagen: Er wird nie abgeschlossen sein", sagte Merz./cd/DP/stw