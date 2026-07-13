Der anfängliche Hype, der die SpaceX-Aktie nach dem gefeierten Börsengang auf Höchstkurse von 225,64 US$ katapultierte, ist in den letzten Wochen großer Ernüchterung gewichen. Seit dem Hoch ging es für den Kurs um mehr als +35% gen Süden und es ist weiter kein Ende der Talfahrt in Sicht. Auch zum Start in die neue Woche tendiert die Aktie in der Vorbörse tiefer. Doch auf welchem Niveau könnte sich für Anleger eine gute Einstiegsmöglichkeit ergeben? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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