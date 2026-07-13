Was ein Start in den Montagmorgen. SK Hynix hat am Freitag mit dem größten US-Börsengang eines ausländischen Unternehmens Geschichte geschrieben. Nur einen Handelstag später brach die in Seoul gelistete Stammaktie um rund -14% ein - der stärkste Tagesverlust der Firmengeschichte Die Frage ist, ob sich ein Einstieg bei dieser ungewöhnlich starken Kurskorrektur lohnt, oder ob die "Buy-The-Dip-Chance" nicht mehr greift. Der NASDAQ-Börsengang SK Hynix ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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