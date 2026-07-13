Der No Brainer Club hat die nächsten beiden Erfolgsinvestments erfolgreich abgeschlossen. Mit VYNE Therapeutics und American Well wurden am vergangenen Freitag zwei Positionen offiziell aus dem Portfolio verkauft - beide mit deutlich dreistelliger Rendite für Mitglieder. VYNE Therapeutics: Spekulation auf Cash-Dividende geht auf Bereits im vergangenen Jahr hatte der No Brainer Club bei VYNE Therapeutics auf den hohen Kassenbestand und den strategischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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